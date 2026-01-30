В Дружковке из-за обстрела повреждена газоснабжающая система: возник пожар

Пожар после удара по газоснабжающей системе в Дружковке. Фото: кадр из видео

30 января в результате российского обстрела повреждена газоснабжающая система в городе Дружковка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



Возможны перебои с газоснабжением до устранения повреждений. В ГВА о дальнейших изменениях пообещали сообщить дополнительно.



Судя по опубликованным в местных пабликах кадрам, на месте удара возник пожар.

Напомним, что в Дружковке не работают отделения «ПриватБанка». Сообщают, что они закрылись из-за ухудшения ситуации.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко