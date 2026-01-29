Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Дрон «Молния» атаковал трассу возле Павлограда из Покровского направления
29 января 2026, 22:47

Дрон «Молния» атаковал трассу возле Павлограда из Покровского направления

Дроны россиян начали долетать до Павлограда. Фото: скриншот Дроны россиян начали долетать до Павлограда. Фото: скриншот

Российский дрон «Молния» атаковал трассу Павлоград-Покровск. Старший лейтенант Сил обороны Украины Позывной «Алекс» рассказал, что это дает россиянам много преимуществ.  

По его словам, российская армия наращивает применение ударных БПЛА самолетного типа, таких как «Молния» и другие. 28 января ударный БПЛА «Молния» был замечен над Николаевкой, двигаясь вдоль трассы на Павлоград. Предположительно, запуск был осуществлен из Покровского направления.

«Враг наращивает экипажи и в целом применение Молний в окрестностях Краматорска и Славянска и на Очеретинском направлении. Такие расстояния — это уже совсем другой эшелон нашей логистики и назревает серьезная проблема, если враг будет масштабировать эти дешевые средства и их экипажи», — добавил военный.

Ранее мы писали, что hоссийские войска начали активно использовать новую тактику применения беспилотников — полtт на сверхнизкой высоте в ручном режиме.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»  

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
19:16
Более миллиона пенсионеров-переселенцев получают выплаты от России, — ПФУ
09:59
Глава оккупированной Макеевки «накопил» элитную недвижимость
18:47
В оккупированной части Донецкой области запускают «карту жителя» с привязкой к паспорту РФ
18:06
Оккупационные власти Донбасса расширяют «Юнармию» за счет усиления бюджета
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
16:03
ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу оккупантов в Крыму
15:30
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году
15:00
В России заявили о полной блокировке Telegram уже осенью
10:20
На Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО»
18:32
Боевик «ДНР» теперь будет управлять коммунальным хозяйством в Донецке
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
08:12
В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
все новости
22:47
Дрон «Молния» атаковал трассу возле Павлограда из Покровского направления
22:18
Оккупанты убили депутата Донецкого областного совета в Константиновке
21:46
Энергетическое перемирие. Зеленский заявил, что ожидает выполнения договоренностей
20:54
Правозащитники обратились в Кабмин из-за прекращения выплаты пенсий переселенцам
20:19
В районе Дроновки идут тяжелые бои, основные усилия россияне сосредотачивают на форсировании реки Северский Донец
19:16
Более миллиона пенсионеров-переселенцев получают выплаты от России, — ПФУ
18:57
Армия РФ атаковала дроном Краматорск, есть повреждения
18:07
Как выжить без отопления и электричества: советы переживших блокаду Мариуполя
18:07
В Украине завтра отключения света будут действовать все сутки
18:07
ЕС обсуждает запрет на въезд для участников войны против Украины
17:43
РФ ударила по Кривому Рогу: известно о жертве, есть раненые
17:30
Украинский «Вампир» выдержал атаку двух вражеских дронов
16:55
ЕС выделяет 145 млн евро экстренной помощи Украине и кредит «Нафтогазу»
16:50
В Краматорске жителей многоэтажек просят не закрывать на ночь входную дверь подъездов. С чем это связано
16:16
Минобороны Украины и SpaceX блокируют Starlink для дронов РФ
16:00
В Дружковке и громаде чрезвычайно сложная ситуация с теплоснабжением: повреждены теплотрассы – ГВА
16:00
Запорожский район: Кушугумская громада — в шаге от серой зоны
15:50
В январе Донетчина направила почти 232 млн гривен на поддержку ВСУ
15:35
«Я поехал на СВО»: мужчина ударил ножом пенсионерку в Кемеровской области
15:32
В Украине продлили выплаты пенсий более 350 тысячам людей в оккупации и за границей. Какие условия для получения денег
14:59
ВСУ контролируют Константиновку, в городе нет оккупантов
14:34
Суд Москвы продлил арест водителям фур, причастным к операции «Паутина»
14:26
«Хлебом запахло — жизнь возвращается»: как капелан печет надежду для Донетчины ►
14:20
ВСУ поразили РЛС армии РФ в Луганской области стоимостью около $100 млн
14:02
Войска России ударили по энергетике Донецкой области: часть жителей осталась без света
13:43
Россияне показали удар БМ-35 по макету F-16 под Кропивницким
13:40
«Герани», КАБы и «Ураганы»: РФ применила по Донецкой области 1713 ударов за сутки
13:13
Через Brave1 Market военные заказали 240 тысяч дронов
12:51
Украина вернула тела 1000 своих погибших защитников
12:42
РФ запускает дроны на сверхнизкой высоте в ручном режиме — Флеш
все новости
ВИДЕО
Дроны россиян начали долетать до Павлограда. Фото: скриншот Дрон «Молния» атаковал трассу возле Павлограда из Покровского направления
29 января, 22:47
Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: «Перший міський» РФ ударила по Кривому Рогу: известно о жертве, есть раненые
29 января, 17:43
Украинский тяжёлый бомбер «Вампир» под атакой двух дронов ВС РФ. Украинский «Вампир» выдержал атаку двух вражеских дронов
29 января, 17:30
Минобороны Украины и SpaceX блокируют Starlink для дронов РФ Минобороны Украины и SpaceX блокируют Starlink для дронов РФ
29 января, 16:16
Запорожский район: Кушугумская громада — в шаге от серой зоны Запорожский район: Кушугумская громада — в шаге от серой зоны
29 января, 16:00
«Я поехал на СВО»: мужчина ударил ножом пенсионерку в Кемеровской области «Я поехал на СВО»: мужчина ударил ножом пенсионерку в Кемеровской области
29 января, 15:35

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор