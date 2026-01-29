Дрон «Молния» атаковал трассу возле Павлограда из Покровского направления

Дроны россиян начали долетать до Павлограда. Фото: скриншот

Российский дрон «Молния» атаковал трассу Павлоград-Покровск. Старший лейтенант Сил обороны Украины Позывной «Алекс» рассказал, что это дает россиянам много преимуществ.



По его словам, российская армия наращивает применение ударных БПЛА самолетного типа, таких как «Молния» и другие. 28 января ударный БПЛА «Молния» был замечен над Николаевкой, двигаясь вдоль трассы на Павлоград. Предположительно, запуск был осуществлен из Покровского направления.



«Враг наращивает экипажи и в целом применение Молний в окрестностях Краматорска и Славянска и на Очеретинском направлении. Такие расстояния — это уже совсем другой эшелон нашей логистики и назревает серьезная проблема, если враг будет масштабировать эти дешевые средства и их экипажи», — добавил военный.



Ранее мы писали, что hоссийские войска начали активно использовать новую тактику применения беспилотников — полtт на сверхнизкой высоте в ручном режиме.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»