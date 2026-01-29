РФ ударила по Кривому Рогу: известно о жертве, есть раненые

Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: «Перший міський»

Вечером, 29 января, в Кривом Роге Днепропетровской области гремели взрывы, город атаковали российские беспилотники. По состоянию на 17:30 есть раненые. Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.



По его словам, дронами ударили по жилой застройке.



«Враг в двух местах попал в дома частного сектора. На данный момент пожары потушены», — уточнил он.



Сейчас продолжается разбор завалов.



В результате ударов ранены две женщины и мужчина.



По состоянию на 17:37 Вилкул добавил, что при разборе завалов обнаружили тело пожилой женщины.



Ранее мы писали, что ночью 29 января российские дроны ударили по поселку Беленькое Краматорской громады.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»