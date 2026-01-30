Славянск снова отрезан: из-за угрозы обстрелов «Укрзалізниця» изменила маршруты поездов на востоке Украины

В «Укрзализници» временно недоступна продажа билетов в направлении Барвенкового и в обратную сторону, то есть в очередной раз прервано жд-сообщение с Донецкой областью. В мобильном приложении компании билетов нет как минимум до середины февраля. Причины приостановки продаж в компании не уточняют, однако подчеркивают, что ограничение носит временный характер.



На данный момент поезда следуют только до станции «Лозовая». Для того чтобы добраться до населенных пунктов Донецкой области, в том числе до Славянска, пассажирам необходимо пересаживаться на автобусный транспорт или такси.



Ранее сообщалось, что вечером 27 января в Харьковской области три дрона-камикадзе атаковали пассажирский поезд сообщением Барвенково — Чоп — Львов. В результате удара погибли пять человек.



Кроме того, из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации российских беспилотников вблизи маршрутов движения поездов мониторинговая команда и диспетчеры «Укрзализници» временно ограничили движение на участке между Днепром и Запорожьем.



Зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры, однако благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.



Совместно с военными администрациями Днепра и Запорожья организованы автобусные трансферы. Пассажиров поездов №37/38 Киев — Запорожье и №85/86 Львов — Запорожье доставляют до станций Синельниково и Запорожье по более безопасному объездному маршруту.

Ранее общественный деятель Левон Азизян заявил, что новый график движения поездов Краматорского направления, введенный с 14 декабря 2025 года, создает серьезные проблемы для пассажиров, следующих в Киев. В ответ «Укрзалізниця» заявила, что «системной проблемы с доездом пассажиров с Краматорского направления в Киев на сегодня не существует».

