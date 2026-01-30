Укрэнерго сообщило об отключениях электроэнергии 31 января

В субботу, 31 января, во всех регионах Украины будут применяться почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

В Укрэнерго напомнили, что причиной таких ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — добавили в компании.

Отдельно в компании напомнили о необходимости бережного потребления электроэнергии при ее наличии.

Напомним, в течение суток российские войска продолжали наносить удары по гражданской инфраструктуре и транспортной логистике в ряде регионов Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении по итогам пятницы.