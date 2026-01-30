Стало известно, сколько средств направили громады Донетчины Силам обороны

Известно, как громады Донетчины помогали ВСУ

Громады Донецкой области в 2025 году отправили на помощь украинским военным 2,7 миллиарда гривен. Это больше половины из всех средств, которые в 2025 году Донецкая ОВА перечислила на нужды украинских защитников. Об этом cообщает Вільне радіо.



Больше всего направила Бахмутская городская военная администрация 452, Краматорская ГВА — 362, Константиновская ГВА — 269, Торецкая ГВА — 229, Кураховская ГВА — 145, Покровская ГВА — 130, Кальчицкая ПВА — 95, Соледарская ГВА — 94, Авдеевская ГВА — 85, Светлодарская ГВА — 80, Мангушская ПВА — 69, Очеретинская ГВА — 67, Ольгинская ПВА — 65, Северская ГВА — 62, Марьинская ПВА — 57, Старомлиновская ПВА — 53, Ильиновская ПВА — 49, Мирненская ПВО — 40, Никольская — 37, Великоновоселковская ПВА — 36, Мариуполськая ГВА — 33, Славянская МВА — 28, Добропольская ГВА — 22, Звановская ПВА — 22, Сартанская ПВА — 21.



Ранее мы писали, что с начала года на поддержку Сил обороны было направлено почти 232 миллиона гривен — более 51,5 из них на сегодняшнем заседании Совета обороны Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»