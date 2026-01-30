В Донецкой области растет количество атак российских беспилотников на города и села – ОВА

Сбитый российский БПЛА. Фото: ГПСУ

Российские оккупанты активно используют авиацию для сброса управляемых авиабомб на Донецкую область. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации.



Также растет количество российских атак с применением БПЛА и FPV-дронов разных типов по населенным пунктам региона.



«В частности, по Краматорску, Славянску, Дружковке, Доброполью, Лиману, Алексеево-Дружковке, Александровке и Святогорску», – отметили в ОВА.

Напомним, что вечером 29 января российский беспилотник попал в дом в городе Славянск на Донетчине, в результате чего возник пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко