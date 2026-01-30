США заказали ремонт F-16 для Украины у бельгийской Sabena

Истребитель F-16 Воздушных сил ВСУ.

США заключили соглашение с бельгийской компанией Sabena Aerospace на $235 млн для ремонта и обслуживания украинских истребителей F-16. Контракт, действующий до 28 января 2029 года, предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей на промежуточном и депо-уровне, а также поддержку управления материальными ресурсами.

Работы будут выполняться на объекте Sabena в Волюве-Сен-Ламбер, Бельгия. Об этом сообщает United24.



Параллельно Украина и Чехия работают над созданием совместного учебного центра для пилотов F-16 за пределами Украины из-за постоянной угрозы ракетных и дроновых атак. Президент Зеленский подтвердил, что переговоры о размещении центра продолжаются, а Чехия готова поддержать инициативу.

Ранее Госдеп США одобрил потенциальный пакет помощи на $310,5 млн для поддержки программы F-16 в Украине, включая обучение, модернизацию и оперативную поддержку.