Россия не наносила удары по объектам энергетики регионов, кроме Донецкой области — Зеленский

В течение суток российские войска продолжали наносить удары по гражданской инфраструктуре и транспортной логистике в ряде регионов Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении по итогам пятницы.

По его словам, с ночи на пятницу в большинстве областей Украины не фиксировались удары по объектам энергетики, однако в Донецкой области был зафиксирован один авиаудар по газовой инфраструктуре. Одновременно Россия, отметил президент, переориентируется на атаки по логистике и узловым объектам.

В частности, в Днепропетровской области был поражен специальный вагон-электростанция Укрзалізниця. Зеленский подчеркнул, что железнодорожники продолжают работать и обеспечивают сообщение во всех регионах страны.

В течение дня также продолжались атаки дронами и авиабомбами. В Харьковской области российские войска нанесли баллистический удар по складам американской компании Philip Morris, в результате чего возник масштабный пожар. Под ударами также находились Никополь, Херсон и приграничные районы Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Президент отметил, что Украина придерживается зеркального подхода в вопросе ограничения ударов по энергетическим объектам. По его словам, Соединенные Штаты ранее заявляли о недельном периоде воздержания от таких атак, отсчет которого начался в ночь на пятницу.

«Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили ударов по российским энергообъектам», — сказал Зеленский.

Напомним, сегодня в Донецкой областной военной администрации сообщили, что российские оккупанты активно используют авиацию для сброса управляемых авиабомб на Донецкую область.



Во второй половине дня 30 января стало известно, что в результате российского обстрела повреждена газоснабжающая система в городе Дружковка Донецкой области.



Авторка новости: Юлия Диденко, главная редакторка сайта «Новости Донбасса»