СМИ сообщают об извинениях российских переговорщиков перед украинцами за удар по поезду в Харьковской области

Переговоры украинской, российской и американской делегаций в Абу-Даби. Архивное фото

Российские переговорщики приватно извинились перед украинской стороной за удар по поезду в Харьковской области 27 января. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой анонимного советника офиса президента Украины.

Утверждается, что на трехсторонней встрече в Абу-Даби 23-24 января украинская делегация попросила российскую о паузе в нанесении ударов. Россия согласилась, но в устной форме, приняв «джентльменское соглашение».

Несмотря на это 27 января ВС РФ ударили дроном по Одессе и пассажирскому поезду в Харьковской области. В результате последней атаки погибли 5 человек. Российская сторона объяснила удар тем, что «не все подразделения армии РФ получили приказ воздержаться от огня».

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Донецкой области. Повреждено энергооборудование. В результате атаки обесточены потребители в регионе.