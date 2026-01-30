Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинский FPV уничтожил российского бойца‑призера ЧМ
30 января 2026, 15:15

Украинский FPV уничтожил российского бойца‑призера ЧМ

Российский призер Чемпионата мира по рукопашному бою столкнулся на фронте с украинским FPV. Российский призер Чемпионата мира по рукопашному бою столкнулся на фронте с украинским FPV.

Украинский FPV-оператор ликвидировал российского бойца, призера Чемпионата мира по рукопашному бою, Руслана Фархадовича Пулатова, известного под кличкой «Пуля» из Новокузнецка. Об этом сообщают «Новости Донбасса». 

По данным российских Telegram-каналов и OSINT-исследователя Necro Mancer, выпускник училища олимпийского резерва Кузбасса и кандидат в мастера спорта по рукопашному бою пытался отразить атаку FPV-дрона, но шанс на спасение оказался нулевым.

За прошедшие сутки потери российских войск на фронте составили около 1310 человек.

