Российский призер Чемпионата мира по рукопашному бою столкнулся на фронте с украинским FPV.

Украинский FPV-оператор ликвидировал российского бойца, призера Чемпионата мира по рукопашному бою, Руслана Фархадовича Пулатова, известного под кличкой «Пуля» из Новокузнецка. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

По данным российских Telegram-каналов и OSINT-исследователя Necro Mancer, выпускник училища олимпийского резерва Кузбасса и кандидат в мастера спорта по рукопашному бою пытался отразить атаку FPV-дрона, но шанс на спасение оказался нулевым.



За прошедшие сутки потери российских войск на фронте составили около 1310 человек.