Договариваются с войсками РФ и прославляют «русский мир»: кто из местной власти сдал города оккупантам

Перешедший на сторону боевиков председатель Станично-Луганской администрации Альберт Зинченко и глава «ЛНР» Леонид Пасечник. Фото: «ЛИЦ»

В то время, когда миллионы украинцев защищают свои города от российских войск, некоторые представители власти идут не просто на переговоры с оккупантами, а полностью их поддерживают. Такие случаи известны не только на границе с «ЛДНР», но и в Харьковской, Запорожской областях.



Купянск: «Будет порядок в городе»



27 февраля городской глава Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора беспрепятственно передал власть в руки российских войск. Он рассказал, что цель захватчиков — обеспечить порядок и успокоить жителей.



«Поступил звонок от командира батальона российских войск о предложении переговоров, иначе город будут штурмовать со всеми последствиями. Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе, и всей инфраструктуры, которую мы в жизни не восстановим. Военные ставят целью зайти в город, обеспечить порядок, успокоить жителей. Они убедили меня в том, что это никак не отразится на жизнедеятельности города. Будет порядок в городе», — сказал Мацегора в видеообращении.



Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, добавил, что жители Купянска его поддержали, а город возвращается к жизнедеятельности. В то же время уже 1 марта местные опровергли это его утверждение и провели проукраинский митинг. Люди кричали российским войскам «Уходите!» и даже бросились на автомобиль с захватчиками. Против них применили слезоточивый газ.



Что касается самого Мацегоры, то за сдачу города он получил подозрение в госизмене.



«Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и государственной измене», — написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.



Михайловка: «Они не будут стрелять в жилищный сектор»



1 марта об абсолютной поддержке оккупантов заявил глава Михайловской общины Запорожской области Владимир Рыкун. Он также представляет партию ОПЗЖ. О своем решении и о переговорах с «руководством российских войск» Рыкун написал в Facebook. Причем, позже удалил пост, а потом попросил «не поддаваться провокациям». Но многие успели сделать скриншот.

«Я как председатель Михайловской общины провел переговоры с руководством российских войск, которые сейчас базируются в отделении полиции. Ситуация следующая: россияне обещают не препятствовать работе наших служб, обещают не заниматься мародерством, не будут стрелять в жилищный сектор и не будут разрушать инфраструктуру», — писал Рыкун.



Также он добавил, что «российские войска обещают покинуть нашу землю через несколько дней». Сомнительное заявление, учитывая, что захватчики в Украине уже практически месяц.



По информации LIGA.net, против Владимира Рыкуна также открыли уголовное производство.



Кременная: «Одним предателем Украины стало меньше»



Бывший депутат Луганского областного совета Владимир Струк занимал пост главы Кременской ОТГ. Ранее он сотрудничал с боевиками «ЛНР», потом якобы перешел на проукраинскую позицию, а когда Россия вторглась в Украину 24 февраля, снова поменял свою риторику. 2 марта Струка сначала похитили, а потом нашли убитым выстрелом в сердце.



«Одним предателем Украины стало меньше. В 2014 был активным сторонником «ЛНР». Затем уехал на свободную от оккупации часть Луганской области. В последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и «ЛНР», собирал депутатов на этот счет», — рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.



Ранее Струк входил в «Партию регионов». В 2014 году был одним из организаторов Антимайдана в Луганске. Он помогал финансировать боевиков, а в мае 2014 года поддержал «народного губернатора» Валерия Болотова и экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. После Струк сбежал в Крым. В 2016 году появился в Кременной, а потом пошел на выборы как депутат-самовыдвиженец.



Кстати, в «ЛНР» Владимира Струка назвали «спорной личностью», но его убийство прокомментировали как «военное преступление».



Станица Луганская: «Спасибо, что мы вернулись в состав Русского мира»



26 февраля Станица Луганская была оккупирована российскими войсками при непосредственном содействии ее главы Альберта Зинченко. Город находится на грани гуманитарной катастрофы, а Зинченко в это время раздает интервью российским СМИ и «СМИ ЛНР».



«Спасибо большое за то, что мы вернулись в состав Русского мира. Мы первые освобожденные и первые — без единого выстрела», — говорит он.



Глава Станицы Луганской, конечно же, поддерживает миф о «спецоперации» и «украинских нацистах». Специализированная прокуратура Объединенных сил начала расследование в отношении Зинченко и двух его заместителей по факту госизмены. По мнению правоохранителей, сдача города была умышленной. Сам Зинченко обвиняет украинских военных.



«Я сдал? Сдал не я, сдали ВСУ, которые ушли вечером вместе с пограничниками, полицией и всеми остальными. Вот им и задавайте вопросы», — сказал он.



Тем не менее, судя по его комментариям СМИ боевиков, оккупацию города он всячески поддержал и был этому искренне рад.



«Само название «Станица Луганская» — это название территории Войска Донского, поэтому, думаю, население таким же образом воспринимает те события, которые произошли. Я думаю, большая часть населения с радостью приветствует то, что произошло», — считает Альберт Зинченко.



Южное: Глава задержан за призывы не вступать в бой с российскими войсками



28 февраля глава Харьковской ВГА Олег Синегубов сообщил о задержании городского главы Южного Александра Брюханова. Его обвиняют в госизмене. По данным СМИ, Брюханов призывал жителей Южногородской объединенной территориальной общины не вступать в бой с российскими войсками, сдавать оружие и саботировал инициативу по обороне.



В тоже время, по информации пользователей Facebook, в группе Южного в Вайбер блокируют всех, кто говорит о факте задержания.



«Распространяют информацию, что они в городе. Вводят людей в заблуждение. Из групп удаляют людей, кто открыто высказывается против местных властей — сторонников Русского мира. Это местная информационная война! Это происходит в пригороде Харькова! В Южном распространяют информацию во всех пабликах, где по 3000 человек города, что это фейк», — комментируют пост Олега Синегубова.



Конотоп: «Ни о какой смене власти речь не может идти»



Неоднозначная ситуация в Конотопе Сумской области. Здесь местная власть пошла на переговоры с оккупантами, но не согласилась на их условия. 2 марта глава Конотопа Артем Семенихин провел народное вече, где предложил продолжать оборону города. Захватчики выдвинули ему ультиматум: либо Семенихин сдает город, либо Конотоп будет разрушен.



«Россияне приехали к нам и сказали, чтобы я отдал город под их контроль. Я сказал «Идите на х**! Вы — оккупанты». А они: «Мы – не оккупанты. У нас спецоперация. Давайте сотрудничать. Бурынь сотрудничает». Я говорю, мы не будем сотрудничать», — цитирует Семенихина общественный деятель Андрей Смолий.



В тоже время глава Сумской ВГА Дмитрий Живицкий отметил, что с российскими войсками удалось достичь договоренности.



«Договоренность следующая: Ни о какой смене власти речь не может идти. Они заинтересованы в правопорядке. Ввода войск не будет. Флаг украинский — на месте», — сказал Живицкий.



Конотоп до сих пор окружен российскими войсками и находится в осаде. Гуманитарная ситуация в городе ухудшается.



Подпадают ли действия местных властей под новые законы о коллаборационизме



На днях Владимир Зеленский подписал новые законы о коллаборационизме. В них четко прописано, что ждет тех, кто пошел на сотрудничество с оккупантами. Учитывая, что многие из них даже не скрывают, кого решили поддержать во время войны, ясно, что в будущем им не стоит даже надеяться на посты в местных органах власти. В тоже время тут есть нюанс. У законов нет обратной силы. То есть, те, кто договорился с захватчиками до вступления проектов в силу, дополнительную ответственность нести не будут. С другой стороны, например, если бы глава Купянска отказался от сотрудничества с оккупантами до публикации законов, его судили бы только по обвинению в госизмене. Он не отказался, поэтому к нему применимы и новые законы о коллаборационизме. К нему присоединится и самопровозглашенная «глава» Мелитополя Галина Данильченко, и экс-глава Херсона Владимир Сальдо, который пришел на «референдум о признании ХНР», и нардеп Илья Кива, известный своими пророссийскими настроениями.



Кроме того, учитывая, что в рамках новых законов планируют свернуть всю партию ОПЗЖ, вряд ли главы отдельных городов, которые договорились с российскими войсками, смогут избежать ответственности.