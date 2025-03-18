Россияне изолируют от внешнего мира оккупированное Рубежное: в ОВА рассказали, что происходит

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

Оккупанты изолируют от внешнего мира город Рубежное Луганской области. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, на днях россияне ограничили «посторонним» въезд в город.



«Отсутствуют права на недвижимость в Рубежном – въезд только по персональному пропуску оккупационной администрации. Нет паспорта России – в город вообще не попадешь. Следующим шагом стала отмена транспортного сообщения. В частности, регулярных рейсов в Старобельск и Варваровку», – рассказал начальник ЛОВА.

Напомним, что российский военный насмерть сбил пожилого жителя оккупированного Донецка.