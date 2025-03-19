В «Азове» напомнили: 842 бойца остаются в плену у России, а домой сегодня вернулись шестеро

В рамках масштабного обмена пленными между Украиной и Россией домой вернулись шесть военнослужащих 12-й бригады спецназначения «Азов».

«Сегодня из плена освобождены 175 военнослужащих Сил обороны Украины. Среди них — шесть азовцев, которые прошли битву за Мариуполь и испытания российского плена. Спустя почти три года неволи наши собратья наконец возвращаются к своим родным», — говорится в официальном заявлении бригады в Telegram.

При этом в «Азове» напомнили, что еще 842 бойца бригады остаются в российских тюрьмах и находятся в крайне тяжелых условиях.

«Мы надеемся, что ответственные службы ежедневно делают все возможное, чтобы вернуть их домой. 12-я бригада «Азова» продолжает сражаться на поле боя ради каждого из них», — подчеркнули в подразделении.

Как сообщалось ранее, сегодня из российского плена удалось освободить 175 украинских военных. Еще 22 человека, включая тяжелораненых, вернулись домой по отдельным процедурам, вне обменов.