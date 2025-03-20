Два человека получили ранения после ночной атаки на Славянск

Ночью город Славянск Донецкой области был атакован ударными беспилотниками россиян. Фото: Славянск-Краматорск/Тelegram

В результате российской атаки на Славянск в ночь на 20 марта ранены двое местных жителей. Об этом в утренней сводке сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По сообщению начальника городской военной администрации Вадима Ляха, взрывы в городе начали греметь с 21:00.

«Атаковали БПЛА «Герань-2». Четыре —по улице Свободы, и два — по улице Парковой на ЦНИЛе», — написал сегодня утром Лях в Фейсбуке.

Корреспондент «Новостей Донбасса» сообщил, что ранены люди 1994 и 1996-го годов рождения. Также он отметил, что в результате атаки сгорели три автомобиля. Несколько домов повреждены, произошло попадание в школу и швейную фабрику.

В сети также появились фото и видео последствий ночного обстрела Славянска.