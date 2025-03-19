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«Надеемся, что город выстоит»: жители Славянска после очередного удара РФ

19 марта 2025, 19:10

«Надеемся, что город выстоит»: жители Славянска после очередного удара РФ

«Надеемся, что город выстоит»: жители Славянска после очередного удара РФ

Поздно вечером 18 марта российская армия обстреляла Славянск. Целью удара оккупантов в очередной раз оказался частный сектор. Три мирных жителя получили ранения — мужчина и две женщины. Частично разрушен 21 дом, повреждены 6 автомобилей.

Более подробно о последствиях обстрела рассказываем в видео.

«Двери входные выбиты, крыша… Сыну, машина стояла в гараже… Это ж он второй раз под обстрел попал. Стекло у него выбило, поставил. Только поставил и опять выбило стекло ему», — рассказывает жительница Славянска Надежда.

За домом пострадавшего мужчины сейчас присматривает его сосед — Михаил.

В то время, когда Славянск обстреливали, Михаил спал. Проснувшись, не мог оправиться от шока, сейчас мужчина чувствует себя лучше. Чего не скажешь о Надежде.

«Когда ж оно закончится, сколько они будут над нами издеваться, над народом? Говорят, что стреляют по объектам, что ж они по мирному населению стреляют? Сколько уничтожили людей, детей? Ладно мы уже старые, 77 лет прожила, но дети, внуки…», — сотрясается женщина.

Ее дом расположен примерно в 150 метрах от места прилета, но осколки разлетелись настолько далеко, что женщина нашла их во дворе.

Что такое град из осколков, узнала и Елена. Она находилась недалеко от места взрыва.

«На тот момент я уже собиралась отдыхать, но у меня собака перед этим, видно, что-то почувствовала, она на меня прыгала, беспокойство проявила. А потом когда прилетело я только услышала стекла полетели, окна. И что-то сыпется по крыше. Думаю, Боже, хоть нас не зацепило, хоть мы в сторонке как-то были от окон», — рассказала женщина.

После затишья она вышла на улицу осмотреть свой дом. А после — принялась ликвидировать последствия обстрела.

«Первое время, когда я это все сделала, все позабивали, у меня первая задача была ночь пережить, чтобы окна забить. Потом, когда я все это сделала, свою первую задачу меня как начало колотить, я не могла заснуть», — рассказала Елена.

К утру на место удара приехали коммунальные службы и волонтеры.

Люди из пострадавших домов оставили уже более 50 заявок, но это не конечное число.

Этот район уже не первый раз попадает под обстрел, тут часто летают дроны, но местные жители не спешат покидать свои дома.

«Я смотрю на эту войну и понимаю, что люди никому не нужны, ни одной, ни другой стороне. Говорят — выезжайте. А куда? На копейки в качестве помощи ты не проживешь. Потому, что дом надо оплатить, здесь тоже долги считают. Работу — найдешь-не найдешь. Тоже много знакомых выезжало, потом приезжают и говорят: все деньги которые были, мы выкатали, ничего не осталось», — разочарованно рассуждает Елена.

Пока что люди в Славянске живут надеждой и верят, что активные боевые действия не коснутся города.

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