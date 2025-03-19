Несколько областей Украины пострадали от обстрелов РФ вечером — что известно о последствиях

Российские войска совершили ряд атак на города Украины вечером 19 марта.



В результате российского обстрела Запорожья были ранены двое мужчин. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.



Кроме того, российские войска нанесли удар по населенным пунктам Запорожской области. В поселке Камышеваха разрушен частный дом, повреждены соседние здания.



Около 20:50 российская авиация снова атаковала Купянск в Харьковской области. По данным Харьковской ОВА, в результате удара управляемой авиабомбой загорелся гараж. Погиб 51-летний мужчина, а 54-летняя женщина получила многочисленные ранения и была госпитализирована.



В течение дня Купянск подвергался нескольким атакам. Ранее в результате авиаударов пострадали 85-летняя женщина и 76-летний мужчина.

В Херсоне российские оккупанты убили еще одного волонтера, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.



«Сегодня российские террористы лишили жизни херсонского волонтера Александру Ивахненко. Ему было всего 25 лет», — написал он.



Мрочко рассказал, что во время оккупации Ивахненко доставлял гуманитарную помощь жителям города. За это российские военные его задержали и избили, после чего ему пришлось покинуть Херсон. После освобождения города он вернулся, работал кондуктором-контролером и продолжал помогать людям.

Также в среду российские войска повторно атаковали железнодорожную инфраструктуру Днепропетровщины, предположительно баллистической ракетой. Как сообщает Укрзализныця, ранены четверо железнодорожников, двое из них — в тяжелом состоянии.



«Железнодорожники делают все возможное, чтобы вражеские атаки не повлияли на движение пассажирских поездов», — говорится в заявлении компании.