Украинские АЭС под управлением США и новые системы ПВО: о чем говорили Зеленский и Трамп

Президент США Дональд Трамп предложил передать украинские атомные электростанции под управление Соединенных Штатов. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на пресс-брифинге.



«Президент Трамп отметил, что США обладают значительным опытом в сфере электроэнергетики и коммунального хозяйства. Он подчеркнул, что американская собственность на атомные станции стала бы надежной защитой этой инфраструктуры и укрепила бы энергетическую безопасность Украины», — заявила Ливитт.



Во время телефонного разговора с Трампом президент Украины Владимир Зеленский также обратился с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО для защиты гражданского населения. В частности, речь шла о ракетных комплексах Patriot.



«Президент Трамп согласился проработать этот вопрос и изучить доступные варианты, в том числе среди союзников в Европе», — добавила Ливитт.



Кроме того, по информации Bloomberg, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.



Источники агентства утверждают, что украинский лидер передал это решение во время телефонного разговора с Трампом в среду. Стороны также договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.



Напомним, во время вчерашнего телефонного разговора Владимир Путин поддержал идею американского президента Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. При этом Путин поставил условие полного прекращения иностранной военной помощи и предоставления развединформации Украине, сообщили в Кремле по итогам разговора лидеров РФ и США.



Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, состоявшегося 18 марта, вопрос военной поддержки Украины не поднимался.



Зеленский, в свою очередь, заявлял, что обещаний Путина недостаточно, чтобы Украина отказалась от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.