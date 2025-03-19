В Донецкой области с начала полномасштабной войны погибли 272 ребенка, ранены — 455

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на Донетчине погибли 3722 мирных жителя, среди них 272 ребенка. Об этом сообщил заместитель главы Донецкой областной военной администрации Игорь Бойко во время совещания по усилению мер обязательной эвакуации семей с детьми и предотвращению их возвращения в опасные районы.



«С 24 февраля 2022 года по сегодняшний день российские военные убили 3722 гражданских жителей Донецкой области, в том числе 272 ребенка. Еще 6791 человек получил ранения, среди них 455 детей. Единственный способ сохранить жизни и здоровье людей — продолжение эвакуации», — подчеркнул Бойко.



Он добавил, что в наиболее опасных населенных пунктах эвакуация семей с детьми будет продолжаться в принудительном порядке, так как в большинстве случаев это единственная возможность защитить их от обстрелов.

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Как сообщалось, российская армия в последнее время стала активно обстреливать Константиновку и Константиновскую громаду Донетчины. В связи с этим, местные жители стали чаще соглашаться на эвакуацию.