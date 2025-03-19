На Луганщине пограничники уничтожили российскую технику и склад ГСМ

Пограничники уничтожили военную технику и склад россиян. Фото: скриншот

Украинские пограничник атаковали с помощью дронов позиции российских оккупантов в Луганской области. В частности, была уничтожена техника и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



«Логистика врага горит, техника — уничтожена. Подразделение наносит точные удары по складам и позициям оккупантов в Луганской области», — говорится в сообщении.



Атаку провело пограничное подразделение беспилотных авиационных систем «Феникс», которое попало по укрытию и военной технике врага в Серебрянском лесничестве.



Как отмечается, военные поразили укрытие и грузовик, а уничтожили — антенну для связи, минометный расчет, пушку С-60 на базе МТ-ПБ, автомобиль и склад ГСМ.



Ранее мы писали, что 5-я штурмовая бригада ВСУ уничтожила минометы, фортификации и укрытия пехоты российских войск на Краматорском направлении.