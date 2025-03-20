Россияне массированно атаковали Кропивницкий: есть раненые, среди них — дети

Пожар после атаки беспилотников на Кропивницкий. Фото: Kirovograd Official

Войска РФ атаковали дронами город Кропивницкий в Кировоградской области. Пострадали 10 человек, среди них — четверо детей. Один человек в крайне тяжелом состоянии — у него 90% ожогов тела. Об этом сообщают ГСЧС и областная военная администрация.

Город попал под атаку беспилотников в ночь на 20 марта. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), повреждены жилые дома в нескольких районах.

По предварительным данным, пострадали 10 человек, среди них — четыре ребенка.

Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович заявил, что Кропивницкий пережил самую массированную атаку российских дронов.

«Разбиты жилые дома: частный сектор, многоэтажки. Как издевательство — вражеские дроны попали по улице Мира», — написал он.