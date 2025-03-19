В Славянске — пожар после атаки беспилотников

Северную часть Донецкой области атакуют беспилотники ночью 19 марта. Момент взрыва в Славянске попал на видео. Местные жители сообщают о пожаре после «прилета».

Известно о пострадавших — в основном местные жители получили ранения от разлетевшихся осколков пораженной инфраструктуры. Во многих жилых домах в районе взрыва выбиты окна.

Поздно вечером 18 марта российская армия обстреляла Славянск. Целью удара оккупантов в очередной раз оказался частный сектор. Три мирных жителя получили ранения — мужчина и две женщины. Частично разрушен 21 дом, повреждены 6 автомобилей.