Главное за день: Разговор Зеленского и Трампа. Новый обмен пленными

Политика



В среду, 19 марта, состоялся телефонный разговор между президентами Трампом и Зеленским. Основное внимание было уделено предыдущей беседе Трампа с Путиным и попыткам согласовать позиции Украины и России по их требованиям и ожиданиям. Президент США сообщил, что разговор «прошел очень хорошо».



Во время телефонного разговора Владимир Зеленский обратился с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО для защиты гражданского населения. В частности, речь шла о ракетных комплексах Patriot. Трамп предложил передать украинские атомные электростанции под управление Соединенных Штатов.



Следующие российско-американские переговоры о прекращении огня в Украине пройдут в воскресенье, 23 марта, в саудовской Джидде.



Британский спецназ приведен в готовность к отправке в Украину в рамках миротворческой миссии Великобритании в связи с приближением соглашения о прекращении огня, сообщает издание The i Paper.



Администрация Трампа остановила финансирование программы по отслеживанию похищенных Россией украинских детей.



Общество



Украина и Россия провели обмен пленными. В Россию и на оккупированные территории выехали 175 российских военнослужащих. В ответ были переданы 175 украинских военнопленных, а также 22 тяжелораненых бойца, которым требуется неотложная медицинская помощь. В полку «Азов» напомнили: 842 бойца остаются в плену у России, а домой сегодня вернулись шестеро.



Госдума РФ должна была в начале 2025 года принять законопроект № 8262418, который упростил бы адаптацию украинских документов на недвижимое имущество к российскому законодательству. Вместо этого Путин принял постановление, наоборот, лишающее возможности всех граждан Украины, которые имеют недвижимость на оккупированной территории, переоформить права собственности. Постановление №1103 было принято Путиным 14 марта 2025 года. Мы проанализировали текст документа. Предоставляем разъяснения.



В Луганской области ФСБ задержала уроженца оккупированного города Должанск, который якобы призывал ВСУ наносить ракетные удары по Мариуполю и Белгороду.



Российские войска контролируют все подъездные пути как к Покровску, так и к соседнему городу Родинское с помощью FPV-дронов. Ситуация с безопасностью ухудшается уже третью неделю подряд. Несмотря на это, зафиксировано девять случаев возвращения семей с детьми в прифронтовые населенные пункты.



Въезд в Суджу Курской области РФ для мирных жителей закрыт. Тех, кто пережил оккупацию, вывозят из города. Суджа находилась под контролем ВСУ с начала августа 2024 года.



Боевые действия

Россияне из РСЗО «Смерч» обстреляли Константиновку, погиб один человек, еще два – ранены. Повреждены семь частных домов и линия электросети «ДТЭК». В Херсонской области в ходе атак армии РФ погибли два человека, трое — ранены.



При обстреле в оккупированной Горловке получили ранения 11 человек. Отмечается, что удар был нанесен по центру города и по жилому массиву «Строитель». Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и маршрутка №100.



В результате атаки беспилотников на нефтебазе в Краснодарском крае России возник пожар. Площадь пожара продолжает увеличиваться. По данным оперштаба Краснодарского края, сейчас огонь охватил площадь в 1700 квадратных метров на пункте перевалки нефти «Кавказская».