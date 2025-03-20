Дроны ночью массированно атаковали Энгельс: на военном аэродроме детонируют боеприпасы, объявлена эвакуация

Детонация боеприпасов на российском военном аэродроме в Энгельсе. Фото: соцсети

Ночью 20 марта беспилотники атаковали города Саратов и Энгельс Саратовской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на местных жителей.



После серии взрывов в микрорайоне «3-й летный городок» в Энгельсе поднялся сильный дым. Этот микрорайон находится примерно в 10 километрах от военного аэродрома «Энгельс-2». В близлежащих районах слышна вторичная детонация. По данным OSINT-аналитиков, дроны ударили по складу боеприпасов.



Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку БПЛА на Саратов и Энгельс, назвав ее самой массированной за все время.



«Занятия в школах Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме. В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация людей из близлежащих территорий», – сказал Бусаргин.



В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО ночью якобы уничтожила 132 украинских беспилотника: 54 – над территорией Саратовской области; 40 – над территорией Воронежской области; 22 – над территорией Белгородской области; девять – над территорией Ростовской области, по три– над территориями Курской области и оккупированного Крыма, один – над территорией Липецкой области.

Напомним, что в России разбился военный вертолет Ми-28, экипаж погиб.