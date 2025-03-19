Суд в России вынес приговор трем украинским военнослужащим, взятым в плен в Курской области РФ. Их обвиняют в совершении террористического акта — так глава Кремля Владимир Путин приказал квалифицировать действия ВСУ на территории приграничных областей РФ.



Судили бойцов 44-й отдельной механизированной бригады Александра Ведерникова, Алексея Пинчука и Евгения Хатенко.

По версии следствия, 8 сентября 2024 года указанные военнослужащие, будучи вооруженными, незаконно пересекли границу России. Утверждается, что в селах Любимовка и Снагость Суджанского района Курской области, они «занимали частные дома, препятствовали эвакуации местных жителей и открывали огонь по российским военным и гражданскому населению».



Суд назначил Алексею Пинчуку и Евгению Хатенко по 16 лет лишения свободы, Александру Ведерникову — 17 лет. Первые четыре года осужденных планируют содержать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Владимир Путин заявил, что после его телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом и первых контактов глав внешнеполитических ведомств наметился прогресс в российско-американских отношениях. Глава Кремля также заявил, что украинские военнослужащие, находящиеся в Курской области РФ, могут рассчитывать на сохранение жизни и достойное обращение, если сложат оружие и сдадутся в плен.



Ранее Трамп заявил, что «вооруженный конфликт необходимо завершить как можно скорее, а судьбы [якобы окруженных] солдат должны решаться в духе гуманности».



15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окружения украинских войск в Курской области нет, операция продолжается.