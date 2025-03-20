Россия запустила по Украине 171 дрон. Сколько целей сбила ПВО

ПВО сбила 75 БПЛА. Фото: Википедия

Российские оккупанты в ночь на 19 марта запустили по Украине более 170 БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили 75 дронов в 12 областях. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 20 марта 2025 года (с 19:00 19 марта) противник атаковал 171-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда – Крым», — говорится в сообщении.





По состоянию на 08:30 силы и средства противовоздушной обороны сбили 75 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.



Кроме того, 63 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны (без негативных последствий).



Ранее мы писали, что в результате российской атаки на Славянск в ночь на 20 марта ранены двое местных жителей.