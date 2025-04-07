ВС РФ пересаживают солдат с бронетехники на китайские мотоциклы

Новая техника ВС РФ

Российские военные всё чаще используют недорогие мотоциклы вместо бронетехники. Как сообщает телеграм-канал «Офицер+», 11 китайских мотоциклов уже готовы к отправке на фронт.



Автор иронично отмечает, что «эстафета механизации» перешла от «Уралвагонзавода» к производителям дешевой китайской мототехники. Это может свидетельствовать о нехватке тяжёлой техники у оккупантов.



За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 13 танков, 25 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 28 БпЛА оперативно-тактического уровня, 15 ракет, 70 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.