Командир штурмовой роты 47-й ОМБр «Гамлет» Авагян. Фото: кадр из видео

Командир штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады «Гамлет» Авагян обратился с просьбой помочь собрать средства на завоз в Украину 105 колумбийских добровольцев. Видео с его обращением опубликовал на своём YouTube-канале журналист Юрий Бутусов.







Авагян отметил, что колумбийские бойцы уже сражались в составе 47 ОМБр под флагом Украины — вели ближние бои с противниками под российским флагом, в том числе с выходцами из Кореи, на территории Курской области.



По словам командира, они действовали крайне эффективно почти четыре месяца. Он хочет увеличить количество иностранных бойцов, чтобы часть боевых задач выполняли не украинцы, а опытные добровольцы из-за рубежа.



Однако государство не финансирует их приезд: стоимость прибытия одного бойца из Колумбии — около 1100 евро. При этом, по словам Авагяна, на «бусификацию» украинцев тратятся значительно большие суммы, и эта проблема часто сопровождается скандалами.



«Никому до этого нет дела, некому взять на себя ответственность», — говорит командир. Сейчас он самостоятельно ищет средства на билеты для колумбийских добровольцев.