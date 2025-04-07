В сети появилось видео удара по ресторану RoseMarine в Кривом Роге

Видео из ресторана, где якобы собралось командование ВСУ и западные инструкторы. Фото: кадр из видео

В сети опубликовали видео момента удара возле ресторана RoseMarine в Кривом Роге. На кадрах с трёх ракурсов видно, что во время взрыва в заведении находилось немного людей.



Некоторые из них сидели на летней площадке на улице. Ранее Министерство обороны РФ заявляло, что якобы в этом ресторане проходило совещание украинских военных, включая командование ВСУ и западных инструкторов.

Тем временем издание «СВОИ.Кривой Рог» сегодня отметило, что 33 пострадавших, из них 4 детей до сих пор остаются в больницах после ракетного удара по Кривому Рогу в пятницу. 18 — тяжелые.



«Эта неделя начинается с трехдневного траура. 20 погибших, 9 — дети», — говорится в сообщении.



Также во дворе, где погибли 20 человек в Кривом Роге, провели панихиду. Священники Православной церкви Украины были с игрушками и цветами.