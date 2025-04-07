Авиабомба РФ убила мужчину в Харьковской области

Результат сброса авиабомбы на дом в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Оккупанты атаковали село Токаревка Вторая в Харьковской области управляемой авиабомбой: один человек погиб, ещё двое пострадали. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Харьковской областной прокуратуры.



По данным следствия, 7 апреля около 5:40 утра российские войска нанесли авиационный удар по жилому сектору села. В результате атаки полностью разрушен частный дом, погиб 48-летний мужчина.



Также пострадали две женщины — 75 и 51 года: у них зафиксирована острая стрессовая реакция. Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Тип сброшенного боеприпаса устанавливается. Ведётся документирование очередного преступления армии РФ.

Ранее в результате утреннего артобстрела Херсона российскими войсками в больницу была доставлена беременная 31-летняя женщина и её почти двухлетний ребёнок.