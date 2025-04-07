Российская авиация ударила по Золочевской громаде четырьмя КАБами

Российская авиация нанесла удары по Золочевской общине Харьковской области, выпустив четыре управляемые авиабомбы (КАБ) по окрестностям сел Барановка и Уды. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



За 40 минут до атаки, Воздушные силы Украины предупредили о пусках авиационных бомб вражеской тактической авиацией на территорию Харьковщины.



На данный момент информации о пострадавших нет. Работы по проверке разрушений продолжаются.

Напомним, РФ нанесла девять авиаударов по Константиновской громаде, использовав авиационные бомбы типа ФАБ-250.