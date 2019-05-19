Трансляция матча Украинской премьер-лиги между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером» на телеканале «2+2» была прервана примерно на 32-й минуте матче.



Вместо футбола в эфире телеканала начался показ анонсов фильмов и сериалов.



Через 5 минут трансляция была возобновлена. Комментатор матча объяснил паузу в показе игры техническими неполадками.



Встреча проходит на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье.



После первого тайма «Шахтер» ведет со счетом 0:1. На 11-й минуте гол забил Жуниор Мораес.





В случае победы в сегодняшнем матче, донецкий клуб станет чемпионом Украины.

В сентябре прошлого года трансляция матча «Заря» – «Динамо» на телеканале «2+2» была прервана на 74-й минуте и так не возобновилась.