Арестованному и.о. главы Госслужбы занятости установили залог в 20 млн гривен

Печерский районный суд взял под стражу и.о. председателя Госслужбы занятости Валерия Ярошенко с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен. Чиновника задержали во время получения взятки от предпринимателя в 480 тысяч гривен.



Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований, заместитель руководителя управления Госслужбы арестована с возможностью внесения залога в 9,6 млн гривен.



Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.



По версии следствия, должностные лица Госслужбы занятости систематически вымогали и получали «откаты» от предпринимателей, которые осуществляли строительные и ремонтные работы центров занятости в регионах.



В частности, на строительство Житомирского городского центра занятости был заключен договор на 33 млн гривен — часть из этих средств предприниматель должен был заплатить в качестве «благодарности» за возможность строить.



Во время досудебного следствия было задокументировано несколько эпизодов получения средств через посредника.



16 мая двое должностных лиц и посредник были задержаны.