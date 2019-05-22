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Меркель и Макрон поговорили с Путиным о Донбассе на фоне смены власти в Украине

22 мая 2019, 08:00

Меркель и Макрон поговорили с Путиным о Донбассе на фоне смены власти в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора 21 мая обсудили ситуацию на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, передает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что Меркель и Макрон вновь озвучили свою критику относительно указов Путина, упрощающих предоставление российского гражданства гражданам Украины.

Лидеры также коснулись темы реализации минских соглашений в связи со сменой руководства в Украине.

«Канцлер и президент Франции обсудили с российским президентом пути достижения прогресса в реализации Минских соглашений в ситуации, когда в Киеве сменился президент», — подчеркивается в заявлении Зайберта.

При этом, как сообщает пресс-служба Кремля, президент России напомнил, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей является «приоритетным».

Кроме того, Меркель и Макрон в разговоре с Путиным затронули ситуацию в Совете Европы.

«Они указали на важность скорейшего урегулирования нерешенных вопросов, чтобы Россия могла оставаться в Совете», — отмечается в заявлении.

Также в разговоре затрагивался украинский закон о языке, который Москва называет «дискриминационным».

«Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», — говорится в сообщении Кремля.

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