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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

28 мая 2019, 22:31

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 28 мая.

Политика

США рассмотрят возможность не признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям неподконтрольной Украине части Донбасса, сообщил спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер.

Волкер также сообщил, что участники «нормандского формата» пока не определили дату следующей встречи.

Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов и статс-секретаря МИД Германии Андреас Михаэлис провели 28 мая консультации, во время которых затронули тему Донбасса. Собеседники подтвердили безальтернативность Минских соглашений как способа урегулирования конфликта на востоке Украины. 

Общество

Швейцарское агентство развития и сотрудничества направило химические реагенты для очистки воды общей массой 420 тонн в неподконтрольные Украине районы Донбасса.

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