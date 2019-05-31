США прислали в Украину Кристину Квин на замену Йованович

В посольство США в Украине на должность временно поверенной в делах США прибыла Кристина Квин. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.



Квин прибыла в Украину 28 мая.



Отмечается, что с 2013 по апрель 2019 года Квин работала в должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже (Франция).



Ранее она также была директором по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате Президента, работала в Посольстве США в Москве.



Квин родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии, который получила в Западном колледже, и степень магистра по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.

18 мая американское посольство сообщило, что посол США в Украине Мари Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве.