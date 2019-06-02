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Оправдание РФ в деле МН17 и «яркое детство» с автоматом. Главное за неделю

02 июня 2019, 23:00

Оправдание РФ в деле МН17 и «яркое детство» с автоматом. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» вспоминает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 27 мая - 2 июня.

Урегулирование конфликта на Донбассе

На этой неделе президент Владимир Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. В Администрации президента Украины по итогу встречи заявили о наличии «креативных идей» для оживления Минского процесса. Их наработки должны стать темой будущей встречи «нормандского формата».

В Кремле подтвердили необходимость продолжать обсуждения в «нормандском формате», однако, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для проведения конкретного саммита должны созреть определенные условия. По его словам, украинская сторона должна показать готовность, в том числе, к диалогу с группировками «ДНР/ЛНР».

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал организовать встречу в «нормандском формате», как только «сложатся политические условия».

Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов и статс-секретарь МИД Германии Андреас Михаэлис провели 28 мая консультации, во время которых затронули тему Донбасса. Собеседники подтвердили безальтернативность Минских соглашений как способа урегулирования конфликта на востоке Украины.

Политика

США рассмотрят возможность не признавать паспорта РФ, выданные жителям неподконтрольной Украине части Донбассасообщил спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает неубедительными доказательства вины России за сбитый над Донбассом «Боинг» рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. Нидерланды обратились к Малайзии за разъяснениями относительно слов Мохамада. По результатам международной следственной группы, «Боинг» сбили из ракеты, привезенной с территории РФ. Самолет сбили 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Центральная избирательная комиссия изменила процедуру временной смены места голосования. Отныне для этого необходимо подать только заявление и паспорт.

Права человека

Группировка «ДНР» приговорила преподавателя лицея № 68 Сергея Дубровина к 10,5 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже». 

Боевые действия

По данным ООН, в результате военных действий на Донбассе за пять лет погибли 147 детей.

«МГБ ДНР» опубликовало фрагмент допроса военного 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, попавшего вместе с сослуживцами в плен боевиков после заезда на временно неподконтрольную территорию 22 мая. На видео военный Александр Геймур сообщил, что он задержан вместе с шестью военными, а местонахождение водителя военного грузовика ему неизвестно. Позже видео было удалено. 

Общество

«ДНР» провела курсы начальной военной подготовки для учащихся старших классов. В рамках проекта боевиков «Яркое детство» школьников вывезли на военные полигоны, где учили стрелять из автоматов и обращаться с оружием.

«Новая газета» описала проблемы с получением паспортов РФ в Донецке — в основном, они связаны с большими очередями. Для получения паспорта в оккупационных «администрациях» требуют наличие «паспорта ДНР». Сейчас очередь за его получением может занять более двух месяцев.

На этой неделе в сторону неподконтрольных Украине районов Донбасса проследовало 4 гуманитарных груза — от Международного комитета Красного Креста, посольства Швейцарии в Украине и Швейцарского агентства развития — общей массой почти 1500 тонн.

Экономика

В «ДНР» признали наличие задолженности по заработным платам на Докучаевском флюсо-доломитном комбинате, а также предприятиях «Артемуголь» и «Орджоникидзеуголь». Размер задолженности перед предприятиями в группировке не называют.

В «ДНР» заявили, что захваченные предприятия находятся под угрозой остановки из-за устаревшего оборудования.

В «ДНР» упрекнули аграриев в сокрытии реального количества засеянной земли и прибыли с урожая.

В компании «Вода Донбасса» считают необоснованными тарифы на подконтрольной «ДНР» территории, что негативно сказывается на работе предприятия во всем регионе. 

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Диверсия против украинской армии или коррупция: Кто и почему срывает сроки строительства казарм для военных на Донбассе? // Удастся ли Киеву договориться с Кремлем, и как поведут себя США и Европа. Интервью со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером // Война с Россией и коррупция — главные помехи на пути Украины в НАТО.

«Донбасс Реалии»: Донбасс против Зеленского? // Атака дронов на Донбассе // Боевики уничтожают деревни на Донбассе. Эксклюзив // Где дороже? В Крыму или в Донецке?

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