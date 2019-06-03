Сегодня суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

В понедельник, 3 июня, Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску «Украина против России». Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на странице в Facebook.



«В 10:00 утра Суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у Суда юрисдикции по нашему большому иску. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу», - написала она.



Она отметила, что материалы исследований украинской делегации будут обнародованы в понедельник на сайте суда.



«Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристику», - написала Зеркаль.



Кроме того, она отметила, что во вторник вместе с ней в суде будут выступать другие члены юридической команды Украины профессора Харольд Коу и Жан-Марк Тувенин, юристы Марне Чик, Джонатан Гимблетт и Дэвид Зайонтс.

16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.



2 июня в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции Международного суда Организации Объединенных Наций в Гааге по делу «Украина против Российской Федерации».