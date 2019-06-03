Юношеская сборная Украины впервые вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Юношеская сборная Украины по футболу (U-20) вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, пишет TheБабель.

Украинцы в польском Тыхы одолели сборную Панамы со счетом 4:1. Голами отметились Денис Попов, Сергей Булеца, два мяча на счету Даниила Сикана. Таким образом, сборная Украны впервые в своей истории вошла в восьмерку лучших команд мира.

Следующим соперником сборной Украины станет команда Колумбии. Этот матч состоится 7 июня в городе Лодзь. В случае победы украинцы за выход в финал поборются с итальянцами или победителем пары Аргентина — Мали.