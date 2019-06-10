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«Батькивщина» назвала первую пятерку на выборах в Раду. Там Тарута и Наливайченко

10 июня 2019, 11:25

«Батькивщина» назвала первую пятерку на выборах в Раду. Там Тарута и Наливайченко

Партия «Батькивщина» на съезде в Киеве назвала первую пятерку политсилы на внеочередных парламентских выборах, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

Список возглавили лидер «Батькивщины» и глава парламентской фракции Юлия Тимошенко, лидер партии «Основа», внефракционный нардеп Сергей Тарута, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

В первую пятерку партийного списка также вошли зампредседателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев и депутат от этой фракции Елена Кондратюк.

Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля. Социологи указывают, что в Раду могут пройти пять партий.

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Организации
Батькивщина
Люди
Юлия Тимошенко Сергей Тарута сергей соболев Валентин Наливайченко
События
Парламентские выборы 2019

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