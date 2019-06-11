В России прекратили уголовное преследование журналиста «Медузы»

Уголовное дело против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено, объявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.



Он указал, что решение о прекращении уголовного преследования принято по результатам проведения экспертиз и в связи с недоказанностью вины журналиста.



Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста до конца дня вторника, 11 июня, заявил министр.

8 июня Ивану Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд избрал журналисту домашний арест в качестве меры пресечения.



Голунов утверждал, что наркотики ему подкинули полицейские. После задержания 6 июня журналисту около 16 часов не разрешали обратиться к адвокату. В полиции Голунов был избит. Оперативно вызвать скорую помощь ему тоже не позволили.