В Минобороны США назвали РФ источником «хаоса во всем мире»

Россия и Китай указаны «стратегическими конкурентами» Соединенных Штатов Америки, напомнил пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пехон. Об этом сообщает «Голос Америки».



Он уточнил, что «речь идет о конкуренции великих держав в глобальном масштабе».



«Мы обязаны следить за их влиянием в таких регионах, как Ближний Восток. США заинтересованы в стабильности и безопасности Ближнего Востока. Мы заинтересованы в том, чтобы террористы не находили здесь убежище, чтобы в безопасности оставались критически важные транспортные маршруты. Однако очевидно, что Россия на Ближнем Востоке делает прямо противоположное», — заявил Пехон.



В частности, он назвал Сирию «лабораторией», по которой можно судить, к чему обычно приводит влияние России:



«Она пытается продвигать свои интересы под видом оказания помощи партнерам. Она пытается сохранить режим Асада, одновременно становясь причиной гуманитарных катастроф. И она продолжает обострять региональные проблемы.Там, где действуют Соединенные Штаты, ключевые проблемы начинают решаться», — заявил Пехон.



По оценке Пехона, «Москва получает выгоду из хаоса, наживается на том, что дестабилизирует мировой порядок».



«Мы следим за тем, что Москва делает во всем мире. Если вы видите в какой-то части мира хаос, то вы непременно обнаружите там российское правительство», — подчеркнул Пехон.



Пресс-секретарь Пентагона добавил, что США будут оказывать помощь государствами, вовлеченным в конфликт с участием Москвы.