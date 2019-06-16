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В Минобороны США назвали РФ источником «хаоса во всем мире»

16 июня 2019, 15:38

В Минобороны США назвали РФ источником «хаоса во всем мире»

Россия и Китай указаны «стратегическими конкурентами» Соединенных Штатов Америки, напомнил пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пехон. Об этом сообщает «Голос Америки».

Он уточнил, что «речь идет о конкуренции великих держав в глобальном масштабе».

«Мы обязаны следить за их влиянием в таких регионах, как Ближний Восток. США заинтересованы в стабильности и безопасности Ближнего Востока. Мы заинтересованы в том, чтобы террористы не находили здесь убежище, чтобы в безопасности оставались критически важные транспортные маршруты. Однако очевидно, что Россия на Ближнем Востоке делает прямо противоположное», — заявил Пехон.

В частности, он назвал Сирию «лабораторией», по которой можно судить, к чему обычно приводит влияние России:

«Она пытается продвигать свои интересы под видом оказания помощи партнерам. Она пытается сохранить режим Асада, одновременно становясь причиной гуманитарных катастроф. И она продолжает обострять региональные проблемы.Там, где действуют Соединенные Штаты, ключевые проблемы начинают решаться», — заявил Пехон.

По оценке Пехона, «Москва получает выгоду из хаоса, наживается на том, что дестабилизирует мировой порядок».

«Мы следим за тем, что Москва делает во всем мире. Если вы видите в какой-то части мира хаос, то вы непременно обнаружите там российское правительство», — подчеркнул Пехон.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что США будут оказывать помощь государствами, вовлеченным в конфликт с участием Москвы.

 

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