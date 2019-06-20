Трамп встретится с Путиным на саммите «большой двадцатки»

Президент США Дональд Трамп встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе саммита «большой двадцатки» в Японии в конце месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».



Трамп подтвердил запланированную встречу с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.



«Я действительно встречаюсь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20», — сказал он интервью Fox News..



«Я хочу поладить с Россией, и, думаю, что это случится. Я хочу поладить с Китаем, и, думаю, это случится», — добавил он.



Саммит G20 пройдет в Осаке 28 - 29 июня.