На Луганщине обвиняемого в подготовке «референдума» освободили от тюремного срока

Житель Старобельска освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы по обвинению в причастности к проведению сепаратистского «референдума» в мае 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Следствие установило, что в мае 2014 года мужчина публично призывал жителей Старобельска к участию в «референдуме» в поддержку группировки «ЛНР» и требовал предоставить помещение для его проведения на территории Старобельского района.



Обвиняемый полностью признал свою вину и способствовал следствию и разоблачению других соучастников. Между ними и прокурором заключено соглашение о признании виновности.



Старобельский районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.