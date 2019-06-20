«Это не смешно». Путин призвал Зеленского начать переговоры с «Л-ДНР»

Президент России Владимир Путин считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо начать прямые переговоры с руководством группировок «Л-ДНР». Об этом он заявил в ходе прямой линии.



Говоря о Зеленском, Путин назвал его «талантливым человеком». Он напомнил, как смотрел выступления Зеленского в КВН в начале двухтысячных годов. По словам президента РФ, это было «талантливо и смешно».



«Но то, что мы сейчас видели — это не смешно», — сказал Путин, комментируя сюжет о беженцах из Донбасса, которые живут в России.



Путин напомнил, что Париже в Париже Зеленский заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. «А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно», — подчеркнул президент РФ.