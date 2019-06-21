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Палата представителей США утвердила предоставление Украине 700 миллионов долларов

21 июня 2019, 08:18

Палата представителей США утвердила предоставление Украине 700 миллионов долларов

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты, в которых предусмотрено предоставление Украине почти 700 миллионов долларов поддержки. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Речь идет о проектах законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено предоставление средств для поддержки Украины.

Отмечается, в проекте закона «Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год» смета помощи, которую предлагается выделить для безопасности поддержки Украины, определенная в объеме 250 миллионов долларов. Из указанной суммы 50 миллионов долларов должны быть направлены исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

По линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств определены объемом 445,7 миллиона долларов. Указанная сумма включает, в частности, ассигнования для предоставления Украине помощи в сфере безопасности по программе «Международное военное финансирование».

В посольстве пояснили, что проекты аналогичных законодательных актов должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись президенту США.

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