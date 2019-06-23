Боевики разместили запрещенное вооружение между гражданскими зданиями недалеко от Луганска

Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» разместили тяжелое вооружение возле объектов гражданской инфраструктуры на окраине Голубовки в 50-ти км от Луганска. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.



19 июня беспилотник СММ зафиксировал 4 боевые бронированные машины, 1 бронетранспортер, 1 бронированную разведывательно-дозорную машину и 1 зенитную установку между гражданскими зданиями на восточной окраине Голубовки (бывш. Кировск).



Кроме этого, миссия обнаружила, что на полигоне боевиков возле Миусинска находились 8 реактивных систем залпового огня (РСЗО «Град»), 4 зенитных ракетных комплекса, 6 танков, 21 гаубица, а возле Хрустального (бывш. Красный Луч) — 22 РСЗО «Град», 35 гаубиц и 4 противотанковые пушки.