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Северодонецкая ТЭЦ может остаться зимой без газа

25 июня 2019, 09:08

Северодонецкая ТЭЦ может остаться зимой без газа

На селекторном совещании по отопительному сезону под председательством вице-премьера Геннадия Зубко заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко поднял вопрос дефицита угля на Луганской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

«Клименко на повестку дня вынес вопрос о ГП «Северодонецкая ТЭЦ». А именно, что предприятие не сможет получить номинации природного газа из-за низкого уровня расчетов за потребленный природный газ. Чтобы урегулировать эту проблему необходимо снизить минимально необходимый уровень расчетов до 60% в следующем отопительном сезоне 2019-2020», - отметил Клименко.

Сейчас ТЭЦ обеспечивает теплоснабжение примерно половины домов в Северодонецке, и у нее постоянно возникают финансовые проблемы.

Кроме того, Клименко сообщил, что с начала июня российская железная дорога не подтверждает отгрузки угля в адрес Луганской ТЭЦ из-за невыдачи квот на поставку. По состоянию на 13 июня запасов угля оставалось 108 тысяч тонн.

Как отмечается, Геннадий Зубко взял вопрос под личный контроль.

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