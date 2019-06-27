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Зеленский провел ряд увольнений в СБУ

27 июня 2019, 11:56

Зеленский провел ряд увольнений в СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ. Об этом говорится в указах президента № 462/2019 и № 463/2019 от 26 июня.

«Назначить Баранецкого Руслана Федоровича — первого заместителя главы Службы безопасности Украины — руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины», — говорится в документе.

Генерал-майор Руслан Баранецкий ранее занимал должность начальника управления внутренней и собственной безопасности администрации Госпогранслужбы. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины во время конфликта на Донбассе.

Кроме этого, указами от 26 июня Зеленский уволил из СБУ начальников трех департаментов Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко.

Климчук возглавлял Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ, Доценко — Департамент защиты национальной государственности СБУ, а Емельяненко — Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ.

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