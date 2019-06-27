Очередной приговор от «ДНР»: 12 лет строгого режима по обвинению в работе на СБУ

Группировка «ДНР» приговорила жительницу подконтрольной боевикам территории к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже» и «экстремизме». Об этом сообщили в так называемой генпрокуратуре «ДНР».



Женщине инкриминировали сотрудничество с украинской спецслужбой, которой она якобы по собственному желанию в ноябре 2015 года передала информацию о местонахождении военных объектов боевиков.



В «ДНР» также обвинили ее в «экстремизме» из-за публикации в социальных сетях фотографий, содержание которых было направлено против интересов группировки.



Деталей про подозреваемую и якобы совершенные ею преступления в формировании не называют.

Все приговоры, вынесенные «судами» на неподконтрольной властям Украины части Донбасса, не имеют юридической силы ни в одной стране мира.